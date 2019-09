Erdoğan, ABD'deki Türk soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Tarih boyunca Türkiye'nin, kimliğine bakmadan zalimin karşısında mazlumun yanında olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün Türkiye, milli gelire göre dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir, en fazla yardımı biz yapıyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin kapılarını kapattıkları bir dönemde biz Suriyeli mazlumlara sadece kapımızı değil gönlümüzü de açtık. Bize yakışan da budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çatışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon muhacire ensarlık yaptığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir başka ifadeyle Türkiye'de, Amerika'daki 29 eyaletin tek tek her birinin nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor. Ülkemizdeki sığınmacıların 3,6 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Bunlar sadece Müslümanlar değil, Irak'tan gelenler içinde Ezidiler de var, Hıristiyanlar da var. 'Bunlar Ezididir, bunlar Hıristiyandır' demedik. Keldaniler var, 'Bunlar Keldanidir' demedik. Hepsini aldık, hepsine elimizi uzattık çünkü bu insani ve vicdani görevimizdir." diye konuştu.

"Mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz"

New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyelinin Türkiye'de ağırlandığını ve bu kişiler için 40 milyar dolar harcandığını anımsatan Erdoğan, "Bunun yanında kirli bir savaşın kurbanı olan milyonlarca Yemenli kardeşimiz için insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmiş ülkeler sırtını dönse de biz mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz." dedi.

"Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Açık ve net söylüyorum hiçbir güç, hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın davası değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. İşte bunun için her platformda 'Kudüs, kırmızı çizgimizdir' diyoruz. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı, adaleti, bağımsızlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Holokost'a nasıl bakıyorsak Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirenlerin işledikleri katliamlara da aynı nazarla bakıyoruz."

"Her şartta doğruları söyleyeceğiz"

"Bugüne keder acıları yarıştırmak gibi bir yanlışın içine düşmedik, inşallah bundan sonrada böyle bir hataya düşmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Türkiye olarak ilkeli ve tutarlı dış politikayla her şartta doğruları söyleyecek ve doğruları savunacaklarını vurguladı.

Türkiye-Amerikan toplumunun siyasi alanda daha fazla rol üstlenerek eyalet ve federal düzeydeki temsil durumunun samimi arzuları olduğuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün böyle bir müjdeyi de aldık. Temennim o dur ki bu gerçekten gerek Federal Parlamentoda gerekse yerel meclislerde inşallah kendini gösterir. Sizlerin Amerikan siyasetine aktif katılımını, hem Türk-Amerikan toplumunun karar alma mercilerindeki etkinliğini artırması hem de Türk-Amerikan ilişkilerine yapacağı katkılar bağlamında önemsiyoruz. Ancak bunun için toplumumuzun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Bu olmadığı takdirde elde edilen başarıların, gösterilen çabaların bireysel düzeyde kalması kaçınılmazdır. İki ülke arasında müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır düzeyde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de ülkemizin bu tutumunun Amerikan kamuoyuna aktarılmasına yönelik çalışmalarınızı memnuniyetle takip ediyor ve destekliyoruz."

"Amerikalı dostlarınıza anlatmanız gerekiyor"

Herkesin FETÖ'nün gerçek yüzünü bilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örgüt, 40 yıl boyunca 'hizmet, himmet, eğitim' diyerek insanımızın iyi niyetini kullanmış böylece dünyanın 150 ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran uluslararası bir suç şebekesi inşa etmiştir. Burada, Pensilvanya'da bildiğiniz gibi 400 dönüm bir arazi içerisinde karargahını kurmuş, oradan yönetimini sağlıyor. FETÖ'nün en büyük özelliği, istismar edemeyeceği hiçbir kutsal değer, hiçbir ilke olmamasıdır.

Yalan, iftira, ikiyüzlülük bunların adeta karekteri olmuştur. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz, sizlerle beraber. 2 bin193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Tüm darbeciler adalet önünde hesap verene kadar bunların peşlerini bırakmayacağız. Pensilvanya'daki bu terörist başının ülkemize iade edilmesi ve FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz, birlikte hareket etmeliyiz. Sizlerin de Türkiye'de haksızlıkları, akıttığı kanı, kıydığı canları, kısacası gizlediği karanlık yüzünü Amerikalı dostlarınıza bıkmadan usanmadan anlatmanız gerekiyor."

"Sizlerin derdi bizim derdimizdir"

Amerika'daki Türklerin ne kadar mutlu, huzurlu ve güçlü olurlarsa kendilerinin de Türkiye'de o kadar mutlu ve huzurlu olacaklarının altını çizen Erdoğan, "Sizlerin derdi bizim derdimizdir. Sizin sıkıntınız bizzat bizlerin sıkıntımızdır. Sizlerin meselesi bizzat bizim meselemizdir. Sizlerin elde ettiği başarılar bizim de başarımızdır. Bugüne kadar sırt sırta vererek bir çok zorluğun üstesinden geldik. 20 yıl önce hayalini kurduğumuz pek çok şeyi hamdolsun bugün gerçeğe dönüştürdük. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer olduğuna hep beraber şahit olduk. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki dayanışma ruhumuzdan asla taviz vermeyelim, yeter ki kendimizi dar bir çevreye hapsetmeyelim. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte kardeş olalım. Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiç bir sorun yoktur, olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını Şehit Malik el-Şahbaz'ın (Malcom X) "Harekete geç, özgürlüğünü ilan et. Onurun için mücadele et, zulme rıza gösterme. Düşmanını tanı, dostunu bil. Uyuyanları uyandır, örnek ol. Kendini yetiştir, bir kitapla hayatını değiştir. Hatalarından öğren, kayıplarından öğren, en büyük öğretmen olan rakiplerinden öğren. Unutma her yenilgi yeni bir mücadelenin tohumudur." sözleriyle tamamladı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yöneticileri tarafından hediye takdim edildi.

