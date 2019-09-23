Son Dakika Haberleri: Erdoğan, abd'deki yahudi kuruluş temsilcileri ile new york'ta yaşayan musevi vatandaşları kabul etti
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Erdoğan, abd'deki yahudi kuruluş temsilcileri ile new york'ta yaşayan musevi vatandaşları kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

Erdoğan, abd'deki yahudi kuruluş temsilcileri ile new york'ta yaşayan musevi vatandaşları kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

Birleşmiş Miletler 74'üncü Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrinde bulunan Erdoğan'ın, konakladığı Peninsula Oteli'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Musevi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:32 Kaynak: DHA
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