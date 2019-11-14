Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır"
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır' - Son Dakika

Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine...

Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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