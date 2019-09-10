Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri...
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Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları"
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları"
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