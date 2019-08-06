Son Dakika Haberleri: Erdoğan: ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz
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Erdoğan: ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz

1 saat önce

Beştepe'de büyükelçileri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz." diyerek Fırat'ın doğusuna olası bir operasyonun yakında olduğunu belirtti.

Erdoğan: ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni bir askeri operasyonun çok yakında olduğunu bir kez daha yineledi.

Beştepe'deki 11. Büyükelçiler Konferansı'na ev sahipliği yapan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz." diyerek Fırat'ın doğusuna olası bir operasyonun yakında olduğunu belirtti.
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Beştepe, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:39 
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