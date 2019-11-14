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Erdoğan: "(ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur.
6 saat önce
Erdoğan: "(ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz"
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