Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden...
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Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."
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