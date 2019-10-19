Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden...

Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden...

45 dakika önce

Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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