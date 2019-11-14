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Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan...
7 saat önce
Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz."
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