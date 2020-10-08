Erdoğan: "ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi... - Son Dakika

Erdoğan: "ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi...
08.10.2020 09:25
Erdoğan: "ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.
Erdoğan: "ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz."
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