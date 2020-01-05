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Erdoğan: "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler...
6 saat önce
Erdoğan: "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "ABD- İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz."
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