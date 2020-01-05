Erdoğan: "(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını... - Son Dakika

Erdoğan: "(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını...

6 saat önce

Erdoğan: "(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar".

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar".

Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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