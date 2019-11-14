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Erdoğan: "ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın...
7 saat önce
Erdoğan: "ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkanla paylaştım."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkanla paylaştım."
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