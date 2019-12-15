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Erdoğan: "(ABD'li basketbolcu Larkin) Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı...
6 saat önce
Erdoğan: "(ABD'li basketbolcu Larkin) Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz."
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD'li basketbolcu Larkin) Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz."
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