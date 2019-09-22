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Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştü

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham ile görüştü.

Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham ile kaldığı Peninsula Otel'de görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Graham görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, " Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı ve Beşar Esad'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib'de insanların katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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