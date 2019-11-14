Erdoğan: "(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri...
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Erdoğan: "(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar