Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri...

Erdoğan: "(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri...

6 saat önce

Erdoğan: "(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı."

Lindsey Graham, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi
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