Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Mazlum kod adlı terörist, kırmızı bültenle aranıyor. Aramızda suçluların iadesine dair anlaşma var. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Hatta bugün adalet bakanıma da söyledim. İsteyecekler. Böyle bir çalışmanın içindeyiz."

(İHA)