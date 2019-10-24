Erdoğan: "ABD, Mazlum denen teröristi bize teslim etmedi"
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Mazlum kod adlı terörist, kırmızı bültenle aranıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Mazlum kod adlı terörist, kırmızı bültenle aranıyor. Aramızda suçluların iadesine dair anlaşma var. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Hatta bugün adalet bakanıma da söyledim. İsteyecekler. Böyle bir çalışmanın içindeyiz."
(İHA)
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