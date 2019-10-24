Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "ABD, Mazlum denen teröristi bize teslim etmedi"
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'ABD, Mazlum denen teröristi bize teslim etmedi'

Erdoğan: "ABD, Mazlum denen teröristi bize teslim etmedi"

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Mazlum kod adlı terörist, kırmızı bültenle aranıyor.

Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Mazlum kod adlı terörist, kırmızı bültenle aranıyor. Aramızda suçluların iadesine dair anlaşma var. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Hatta bugün adalet bakanıma da söyledim. İsteyecekler. Böyle bir çalışmanın içindeyiz."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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