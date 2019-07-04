Erdoğan: ABD'nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi 'gasp' olur
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödemelerin yapılmasına karşılık Amerika Birleşik Devletleri’nin F-35 uçaklarını teslim etmemesinin ‘gasp’ olacağını söyledi. Erdoğan, “Müşteri ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07
, ödemelerin yapılmasına karşılık Amerika Birleşik Devletleri
'nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesinin 'gasp' olacağını söyledi.
Erdoğan, Çin'den Türkiye
'ye hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, dış politikada önemli konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Japonya
'nın Türkiye'ye, ABD ve İran
arasındaki gerilimin düşürülmesi konusunda birlikte hareket etme önerisi yaptığını belirtti.
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