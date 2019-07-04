Son Dakika Haberleri: Erdoğan: ABD'nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi 'gasp' olur
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Erdoğan: ABD'nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi 'gasp' olur

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödemelerin yapılmasına karşılık Amerika Birleşik Devletleri’nin F-35 uçaklarını teslim etmemesinin ‘gasp’ olacağını söyledi. Erdoğan, “Müşteri ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur.” diye konuştu.

Erdoğan: ABD'nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi 'gasp' olur, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödemelerin yapılmasına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesinin 'gasp' olacağını söyledi.

Erdoğan, Çin'den Türkiye'ye hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, dış politikada önemli konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Japonya'nın Türkiye'ye, ABD ve İran arasındaki gerilimin düşürülmesi konusunda birlikte hareket etme önerisi yaptığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07 
Dünya
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