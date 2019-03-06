Erdoğan: "(Abd'nin Gts Kararı) Türkiye Her Türlü Tedbirini Alıyor.
1 saat önce
Erdoğan: "(ABD'nin GTS kararı) Türkiye her türlü tedbirini alıyor.
Erdoğan: "( ABD
'nin GTS kararı) Türkiye
her türlü tedbirini alıyor. Bunlara alışığız. Bizi bunlarla kimse terbiye etmeye de kalkmasın."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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