Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Abd'nin Gts Kararı) Türkiye Her Türlü Tedbirini Alıyor.

Erdoğan: "(Abd'nin Gts Kararı) Türkiye Her Türlü Tedbirini Alıyor.

1 saat önce

Erdoğan: "(ABD'nin GTS kararı) Türkiye her türlü tedbirini alıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "( ABD'nin GTS kararı) Türkiye her türlü tedbirini alıyor. Bunlara alışığız. Bizi bunlarla kimse terbiye etmeye de kalkmasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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