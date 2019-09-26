Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını...
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Erdoğan: "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını...

6 dakika önce

Erdoğan: "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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