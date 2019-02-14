Erdoğan: "(Abd'nin Suriye'den Çekilme Kararı) Ne Olacağı Şu Anda Meçhul, Bilinmiyor.
42 dakika önce
Erdoğan: "(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Ne olacağı şu anda meçhul, bilinmiyor.
Erdoğan: "(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Ne olacağı şu anda meçhul, bilinmiyor. Bu konuyla ilgili olarak atılacak adımların takipçisiyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:28 Kaynak: AA
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