Erdoğan: "(Abd'nin Suriye'den Çekilme Kararı) Sürecin Pyd, Ypg ve Deaş'ın İstismar Edeceği Bir Güç...
1 saat önce
Erdoğan: "(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Sürecin PYD, YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır.
Erdoğan: "( ABD
'nin Suriye
'den çekilme kararı) Sürecin PYD, YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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