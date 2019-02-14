Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Abd'nin Suriye'den Çekilme Kararı) Sürecin Pyd, Ypg ve Deaş'ın İstismar Edeceği Bir Güç...

Erdoğan: "(Abd'nin Suriye'den Çekilme Kararı) Sürecin Pyd, Ypg ve Deaş'ın İstismar Edeceği Bir Güç...

1 saat önce

Erdoğan: "(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Sürecin PYD, YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır.

Erdoğan:
Erdoğan: "( ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Sürecin PYD, YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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