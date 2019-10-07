Son Dakika Haberleri: Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilme olayı başlamış vaziyette
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilme olayı başlamış vaziyette

Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilme olayı başlamış vaziyette

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilme olayı başlamış vaziyette, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:16 
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