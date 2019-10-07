Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilme olayı başlamış vaziyette
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:16
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