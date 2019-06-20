Erdoğan: ABD S-400 nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz
1 saat önce
Erdoğan: ABD S-400 nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, S-400 Rus savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Türkiye
'ye yaptırım uygulaması halinde buna karşılık vereceklerini söyledi.
S-400 anlaşmasının bitmiş bir anlaşma olduğunu söyleyen Erdoğan, Washington
'un Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.
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