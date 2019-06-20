Son Dakika Haberleri: Erdoğan: ABD S-400 nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan: ABD S-400 nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz

1 saat önce

Erdoğan: ABD S-400 nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz

Erdoğan: ABD S-400 nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Rus savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde buna karşılık vereceklerini söyledi.

S-400 anlaşmasının bitmiş bir anlaşma olduğunu söyleyen Erdoğan, Washington'un Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:23 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:47:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: ABD S-400 nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]