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Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar.
6 saat önce
Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar. Bu, haklarımıza tecavüz. Bunlara karşı bizim de yaptırımlarımız olacaktır"
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