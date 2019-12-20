Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar. - Son Dakika

Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar.

6 saat önce

Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar.

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar. Bu, haklarımıza tecavüz. Bunlara karşı bizim de yaptırımlarımız olacaktır"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyesi'nde stajer öğrencilere taciz iddiası
Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu

Son Dakika Haberleri
20:33 Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi - Son Dakika Haber
20:20 Freni boşalan kamyon otomobili ezdi: 2 yaralı - Son Dakika Haber
20:18 TBMM'de ikramlar yarıştı - Son Dakika Haber
20:03 Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu - Son Dakika Haber
20:02 Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Son Dakika Haber
19:31 Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Son Dakika Haber
19:24 Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:38:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(ABD Senatosu) Türk Akım'la ilgili 'yaptırım uygularız' diyorlar. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]