Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla... - Son Dakika

Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla...

6 saat önce

Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır."

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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