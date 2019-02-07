Son Dakika Haberleri: Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde Konuştu-2

Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde Konuştu-2

14 dakika önce

Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-2(Tür: Ankara)

Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde Konuştu-2, System.String[]
Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:54 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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