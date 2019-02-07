Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde Konuştu-2
14 dakika önce
Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-2(Tür: Ankara)
Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-2
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:54 Kaynak: DHA
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