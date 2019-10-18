Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve...

Erdoğan: "(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve...

1 saat önce

Erdoğan: "(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık"

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:59 Kaynak: AA
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