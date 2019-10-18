Erdoğan: "(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve...
1 saat önce
Erdoğan: "(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık"
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:59 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD'yle varılan anlaşma) Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık"
Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak