Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak...
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Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:40 Kaynak: AA
Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz."
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