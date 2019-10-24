Son Dakika Haberleri: Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak...
Son Dakika Güncel Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak...

Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak...

28 dakika önce

Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz.

Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak..., System.String[]

Erdoğan: (ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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