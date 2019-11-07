Son Dakika Haberleri: Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız....
Son Dakika Güncel Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız....

Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız....

7 saat önce

Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak.

Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız...., System.String[]

Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak."

S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız....
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]