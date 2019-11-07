Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız....
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Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Erdoğan: (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak."
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