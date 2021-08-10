Erdoğan açıkladı; YKS'de baraj puanları düşürüldü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanının Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 170 olarak uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 olarak uygulanıyordu.