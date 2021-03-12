Erdoğan: "Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor." - Son Dakika

Erdoğan: "Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor."

12.03.2021 15:27
Erdoğan:

Erdoğan: "Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.

Erdoğan: "Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.' - Son Dakika


Son Dakika

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