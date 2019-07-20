Erdoğan: "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler,...
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Erdoğan: "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:15 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye
ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır"
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