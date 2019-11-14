Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği...
Son Dakika Güncel Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği... - Son Dakika

Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği...

6 saat önce

Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır.

Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği..., System.String[]

Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır

Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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