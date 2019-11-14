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Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği...
6 saat önce
Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:28 Kaynak: AA
Erdoğan: Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır
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