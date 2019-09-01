Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı...
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Erdoğan: "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı...

3 saat önce

Erdoğan: "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın hukuk devleti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın hukuk devleti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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