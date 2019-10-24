Erdoğan: "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı...
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Erdoğan: "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize".
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