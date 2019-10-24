Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı...

Erdoğan: "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı...

39 dakika önce

Erdoğan: "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler.

Erdoğan:

Erdoğan: "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize".

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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