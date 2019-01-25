Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Adana Mutabakatı) Bu İmza Türkiye'nin Herhangi Bir Olumsuz Gelişmede O Topraklara...

Erdoğan: "(Adana Mutabakatı) Bu İmza Türkiye'nin Herhangi Bir Olumsuz Gelişmede O Topraklara...

40 dakika önce

Erdoğan: "(Adana Mutabakatı) Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Adana Mutabakatı) Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Türkiye, Adana, Güncel
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