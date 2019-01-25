Erdoğan: "(Adana Mutabakatı) Bu İmza Türkiye'nin Herhangi Bir Olumsuz Gelişmede O Topraklara...
40 dakika önce
Erdoğan: "(Adana Mutabakatı) Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor.
Erdoğan: "(Adana Mutabakatı) Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:09 Kaynak: AA
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