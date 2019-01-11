Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Adı Yalancı Çobana Çıkmış Genel Başkanlarını Hizaya Getirmek Yerine Aralarında Para...

Erdoğan: "Adı Yalancı Çobana Çıkmış Genel Başkanlarını Hizaya Getirmek Yerine Aralarında Para...

46 dakika önce

Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş"

Erdoğan:
Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Politika
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