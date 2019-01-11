Erdoğan: "Adı Yalancı Çobana Çıkmış Genel Başkanlarını Hizaya Getirmek Yerine Aralarında Para...
46 dakika önce
Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş"
Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş"
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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