Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız.' - Son Dakika
Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız."
6 saat önce
Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız."
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız."
Son Dakika Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personele çeyrek altın verecek İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı