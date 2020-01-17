Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız.' - Son Dakika

Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız."

6 saat önce

Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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