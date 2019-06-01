Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler...
1 saat önce
Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."
Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:32 Kaynak: AA
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