Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler...
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Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler...

1 saat önce

Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."

Erdoğan:
Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:32 Kaynak: AA
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