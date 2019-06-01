Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler...

Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."

Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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