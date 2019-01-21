Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin...

Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin...

59 dakika önce

Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.

Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin..., System.String[]
Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:03 Kaynak: AA

Afganistan Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Güncel
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