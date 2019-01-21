Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin...
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Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:03 Kaynak: AA
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