Erdoğan: "Afrin'de Bütün Terör Örgütlerini Tünellere Gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de,...
1 saat önce
Erdoğan: "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik.
Erdoğan: "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:05 Kaynak: AA
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