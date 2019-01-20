Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Afrin'de Bütün Terör Örgütlerini Tünellere Gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de,...

Erdoğan: "Afrin'de Bütün Terör Örgütlerini Tünellere Gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de,...

1 saat önce

Erdoğan: "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik.

Erdoğan:
Erdoğan: "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Cudi, Afrin, Cerablus, Güncel
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