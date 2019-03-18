Erdoğan: "Afrin'den ve Cerablus'tan Yarma Harekatımızı Gerçekleştirmemiş Olsaydık, Güneyimiz...
1 saat önce
Erdoğan: "Afrin'den ve Cerablus'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, güneyimiz tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı.
Erdoğan: " Afrin
'den ve Cerablus
'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, güneyimiz tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:02 Kaynak: AA
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