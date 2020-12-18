Erdoğan: "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri... - Son Dakika

Erdoğan: "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti 'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz."

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Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim