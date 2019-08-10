Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da...
1 saat önce
Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz.
Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:10 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti