Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da...
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Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da...

1 saat önce

Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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