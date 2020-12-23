Erdoğan: "AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır" - Son Dakika

Erdoğan: "AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır"
23.12.2020 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. (9 SON)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahaddin Demirtaş'la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir"
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