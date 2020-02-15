Erdoğan: "AK Parti, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'AK Parti, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir' - Son Dakika

Erdoğan: "AK Parti, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok."

Erdoğan: AK Parti, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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