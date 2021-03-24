Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu: (5) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu: (5)

24.03.2021 14:05
Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu: (5), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu, aile, eğitim ve kültürle yoğuracaklarını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu, aile, eğitim ve kültürle yoğuracaklarını bildirdi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, aile, eğitim ve kültür başlıklarının gelecek dönemde politikalarının lokomotifi olacağına işaret etti.

İnsanı insan yapanın, fıtrat itibarıyla da daima gelişmeye açık olan kalp ve akıl olduğunu söyleyen Erdoğan, kalbi ailenin, aklı eğitimin, her ikisinin birlikte de kültürü şekillendirdiğini dile getirdi.

"Umran dediğimiz tarihi gerçeklik, medeniyet dediğimiz büyük tasavvur ise işte bu iklimden beslenerek ortaya çıkar ve gelişir." diyen Erdoğan, aile değerleri zayıflamış veya ortadan kalkmış toplumların sadece medeniyetin maddi unsurlarıyla varlığını idame ettirmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

Batı toplumunun, sahip olduğu maddi imkanların ve bununla ayakta tuttuğu eğitim ve kültür gücünün büyüklüğüne rağmen aile müessesesinde yaşanan çöküş sebebiyle ciddi bir gelecek korkusu, hatta kriz içinde bulunduğunun altını çizen Erdoğan, Türk milletinin asırlardır maruz kaldığı onca saldırıya rağmen ayakta kalışının en önemli sırrının ise aile yapısının dayanıklılığı olduğunu belirtti.

Şartlar ne olursa olsun, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olan aile fertlerinin, sosyal ve ekonomik her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başardığına dikkati çeken Erdoğan, şehirleşmenin artması, çalışma biçimlerinin değişmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi, hayat şartlarının karmaşık hale gelmesi gibi sebeplerle geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş yaşandığını, buna rağmen, aile müessesinin korunmasının başarıldığını söyledi.

Televizyon ve internetin yaygınlaşmasıyla insanı çekirdek aileden bireye doğru yönlendiren bir kültür ikliminin etrafı kuşatmaya başladığına işaret eden Erdoğan, "Gözü ve gönlü kapalı bir taklitçiliğin kadim medeniyet birikimimizin yerini alarak, kendi değerlerimiz içinde yenilikçiliğin önünü kesmesi tehlikesini en somut olarak ailede görüyoruz. Öyle ki evlilik yaşları zaten 30'lara dayanan gençlerimiz arasında hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Bir veya en fazla iki çocuklu aile yapısı giderek yaygınlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebeveynlerin her ikisinin de çalıştığı ailelerde, yakında ikamet eden bir aile büyüğü olmadığında, çocukların evdeki veya kreşteki bakıcılar tarafından yetiştirildiğini aktaran Erdoğan, sadece ve sadece aile içinde kazanılabilecek değerlerin, ücreti mukabili alınan hizmetler yoluyla ikame edilemeyeceğinin açık olduğunu kaydetti.

"Önce aileyi sağlama alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Okullarda ise hem eğitim hem öğretim kısmında ciddi eksikler, ciddi boşluklar olduğunu görüyoruz. Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor. Daha açık bir ifadeyle yeni nesiller, binlerce yıllık varlığımızın teminatı olan aile ortamından, aileden tevarüs edilen değerlerden ve nihayet mektepte biçimlenen şahsiyetten mahrum bir şekilde yetişiyor. Bu tablo, bize, yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerektiğine işaret ediyor. Medeniyet nöbetini devralacaksak, işe önce buradan başlamamız gerekiyor. Elbette dünyadaki teknolojik, siyasi, sosyal, kültürel gelişmelere sırtımızı dönecek kadar hakikatlerden kopuk değiliz, asla da olamayız. Bizim söylediğimiz, insanı nesne değil, kalbi ve aklıyla özne olarak ele alan kadim medeniyet değerlerimizi, ilhamını geçmişimizden alan yenilikçi bir anlayışla yüceltmemiz, yükseltmemiz gerektiğidir. Taklit eden değil üreten, özenen değil özenilen, hevayı değil fıtratı önceleyen, vakte teslim olan değil yönünü geleceğe dönen, maziden atiye köprüler kuran nesiller yetiştirmek için önce aileyi sağlama alacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu, diğer her şeyin bunların arkasından geldiği bilinciyle aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Erdoğan, dünyanın, salgının etkileri altında kıvrandığı bir dönemde, Türkiye olarak salgın sonrasına yönelik bir ufukla mücadeleyi yürüttüklerini vurguladı.

"Dünya 5'ten büyüktür tespit ve talebimizi her fırsatta tekrarlıyoruz"

Yapılan tercihlerin, çocuklar için nasıl bir dünya hazırlanması gerektiğini de ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" tespit ve talebini her fırsatta tekrarladıklarını aktardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, küresel yönetim merkezlerindeki dengesizlikler ve adaletsizliklerin, beraberinde ataleti ve güvensizliği de getirdiğinin altını çizen Erdoğan, bu mekanizmaların tamamını kapsayan bir reformun süratle hazırlanarak, yürürlüğe konulmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, yeni küresel güvenlik sisteminin 5 daimi üyenin menfaati yerine, kıtaları, bölgeleri, inançları ve ortak çıkarları temsil edecek şekilde inşa edilmesi gerektiğini, aksi takdirde sistemin sorunlara çözüm üretmesinin ve geniş bir meşruiyet zeminine oturmasının mümkün olmadığını vurguladı.

"Türkiye, gerçek anlamda güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir"

Salgın sürecindeki gelişmelerin, bu tespitin doğruluğunu ve Türkiye'nin haklılığını bir kez daha teyit ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Hazreti Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitlerin, karanlığın ardında nice güneşlerin olduğu' mesajıyla, elimizdeki imkanları tüm dünyayla paylaşarak, sözümüzü somut duruşa dönüştürdük. Temennimiz, salgın döneminde yaşananların küresel zafiyetlerin giderilmesi konusunda bir milat haline gelmesidir. Güçlü devletlerin, parası çok olanlar değil, vatandaşına ihtiyaç duyduğunda en iyi hizmeti verenler olduğu gerçeği, salgın döneminde açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye, hükümetlerimiz döneminde kurduğumuz sağlam altyapı ve kapasite sayesinde, sağlıktan gıdaya her konuda sergilediği liderlikle, gerçek anlamda güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir. Küresel sistemin, salgın döneminde elde edilen tecrübeler ışığında, insanlığın tamamının güvenini kazanacak yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Salgın sonrası dünyayı herkes için daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için buna mecburuz. Siyasi, ekonomik ve askeri alanda işaretleri görülmeye başlanan yeni ve yıkıcı rekabetler, salgının yol açtığı tahribatı daha ağır felaketlere dönüştürmekten başka bir işe yaramayacaktır. Güven ve istikrarı kendisi yanında tüm dünya için de isteyen bir ülke olarak, salgın sonrasına var gücümüzle hazırlanıyoruz. Bugün burada ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik, kardeşlik manzarası, işte bu kararlılığın da bir ifadesidir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) üyelerini parti genel merkezine davet ederek, ilk toplantının saat 17.00'de yapılacağını bildirdi.

Notlar

Kongrede konuşmalar öncesinde "Lider" filmi gösterildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gönderdiği tebrik telgrafı okundu.

Erdoğan, konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileriyle bir süre sohbet etti.

Kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kongre süresince, KKTC ziyareti sırasında kendisine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar tarafından hediye edilen "Lefkara" adı verilen nakışla işlenmiş maskeyi taktı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kongresi, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu: (5) - Son Dakika


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