Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında 81 ili tek tek selamladı - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında 81 ili tek tek selamladı

24.03.2021 12:59
Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında 81 ili tek tek selamladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başladı.

Adana'yı selamlarken bu şehirle özdeşleşen "Hem adına kurbanım senin, hem Allah'ına" ifadesini kullanan Erdoğan, Adıyaman'ı ise "Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez." diyerek selamladı.

Afyonkarahisar'ı "Kaymaktan tatlı dilin, yolumuz senin yolun.", Ağrı'yı "Gönlün dağından yüce, her şey olsun gönlünce" sözleriyle selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gökte yıldızım ayım, yerde sarayımsın Aksaray, hoş geldin. Kızılelmaya koşan şehzadelerin şehri Amasya, hoş geldin. Selçuklu'nun emaneti, İstiklal Harbi'mizi yöneten, Cumhuriyetimizi kuran başkentim Ankara, hoş geldin. Ruha şifadır denizin, güneşin, tabiatın Antalya, hoş geldin. Nağme olsam tellerine, kurban olam yollarına Ardahan, hoş geldin. Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı Artvin, hoş geldin."

Aydın'da Efeler, Bilecik'te Osmanlı, Bursa'da Uludağ

Erdoğan, Aydın'ı "Efelerin töresi, ecdadımın mirası" diye anarken, Bartın'a "Coğrafyamın kalbinde zümrütten bir nakışsın", Batman'a "Türkünü Dicle söyler, akar gönülce söyler." diyerek selam gönderdi.

"Dedem Korkut soy soylar, yurdu sen olana" sözleriyle Bayburt'tan gelen, "Yedi asırlık devlet çıkar rüyandan" sözleriyle Bilecik'ten gelen partililere "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "Oğul balım, dağ çiçeğim, bin gönüllüm." diyerek Bingöl'ü, "Açtığın kutlu kapılar sonsuza dek kapanmaz." diyerek Bitlis'i, "Her köşesi güzellik dolu cennet şehrim." diyerek Bolu'yu selamladı.

Erdoğan, selamlamasına şöyle devam etti:

"Teke yöresinde yörük töresi geçer Burdur, hoş geldin. Uludağ'ın gözlerini kamaştıran güneşim Bursa, hoş geldin. Dünya durdukça yazılmaz bir daha senin yazdığın destan Çanakkale, hoş geldin. Maşallah der görenler, çok yaşasın yarenler Çankırı, hoş geldin. Al yeşil ırmakları kuşanıp da mı geldin Çorum, hoş geldin. Kaç yıl oldu biz bu sevdaya düşeli efeler Denizli, hoş geldin. Sen ki medeniyetimin yarisin, diyarısın, vazgeçilmezisin Diyarbakır, hoş geldin. Mertçe durur sözünde, Konur Alp'in izinde Düzce, hoş geldin. Fatihler senden çıkar, fetihler senden başlar Edirne, hoş geldin. Fırat'ın türküsünü en güzel Gakkoş söyler Elazığ, hoş geldin."

Erzincan'ı selamlarken "Bir güzel yurda vardım, ne güzel bağlar" türküsünün sözlerini söyleyen Erdoğan, Erzurum'u "Dadaşım, ak alnına Palandöken imrenir." diyerek andı.

Şahin Bey vurgusu

"Yunus gönlü çiçek açar taşında toprağında" diyerek Eskişehir'i selamlayan Erdoğan, Gaziantep'i selamlarken "Şahin'imsin, Gazi'msin, iki gözümsün" ifadelerini kullandı.

Giresun'dan gelen partililere "Güzelliğinle dünya durdukça durasın.", Gümüşhane'den gelenlere ise "Gönül bahçemin gümüş goncası." diye seslenen Erdoğan, selamlamasını şöyle sürdürdü:

"Dağlar arasında lale çiçeğim Hakkari, hoş geldin. Medeniyetler beşiği, ülkemin altın ışığı Hatay, hoş geldin. Serhaddi bekleyen nazlı ovam Iğdır, hoş geldin. Gülleri güzel amma kendi gülünden güzel, Isparta, hoş geldin. Eteklerinden denizlerin, kubbelerinden göklerin öptüğü, dünyanın etrafında dönüp durduğu bir semtini bile sevmeye bir ömrün yetmediği İstanbul, hoş geldin. İklimiyle, insanıyla, efesiyle dünyada biriciksin İzmir, hoş geldin. Edelere kahramanlık herkesten çok yakışır Kahramanmaraş, hoş geldin. Medeniyet mirası, güzellikler atlası Karabük, hoş geldin. Türkçemi bayrak olup dalgalandıran Karaman, hoş geldin. Aşıkların milletime, milletim sana aşık Kars, hoş geldin. Cana can katar her yanın, ne güzelsin sen Kastamonu, hoş geldin. Bir yarim var Erciyes'e yaslanır Kayseri, hoş geldin. Beyleri sözünün eri, ışıldar zeytin gözleri Kilis, hoş geldin. Bozlakların, türkülerin ruhu var toprağında Kırıkkale, hoş geldin. Kırklar, şehitler ili, mertler, yiğitler ili Kırklareli, hoş geldin."

Kırşehir'i "Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a hep gülleri biter" diye selamlayan Erdoğan, Kocaeli'yi ise "Akça Koca'nın sevdası yüce torunlarının şehri" diyerek andı.

"Mevlana'nın bilgelik ocağı, Selçuklu'nun başkenti" diyerek Konya'yı, "Pınarlardan berrak, çinilerden güzelsin." diyerek Kütahya'yı, "Dünyada eşin bulunmaz, dağın bile 'bey' senin." diyerek Malatya'yı anan Erdoğan, "Gediz Ovası'nın Fatihler yetiştiren ilim irfan ocağı." sözleriyle Manisa'yı, "Taşa işlenen şiirim, medeniyet mirasım." sözleriyle Mardin'i selamladı.

Rize'yi "Baba ocağım", Osmaniye'yi "kıymetlim" diye selamladı

Mersin'i, "Gönlü Toroslardan yüce, Akdeniz'den engin.", Muğla'yı "Seni görmeyenler, güzel gördüm demesin" ifadelerini kullanarak anan Erdoğan, "Açtın Anadolu'yu Türk'e, yoldaş oldun Alparslan'a" diyerek Muş'u selamladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

" Hacı Bektaş'tır pirimiz, güzeldir şehrimiz Nevşehir, hoş geldin. Sevdası dağlar aşan, tarihi çağlar aşan Niğde, hoş geldin. Bağrına yaslanmış sevinir Karadeniz Ordu, hoş geldin. Bereketlim, hareketlim, kadirlim, kıymetlim Osmaniye, hoş geldin. Baba ocağım Rize, kurban olurum size Rize, hoş geldin. Destan şehrimiz, ırmak şehrimiz, bayrak şehrimiz Sakarya, hoş geldin. İlelebet sönmeyecek istiklal meşalemsin Samsun, hoş geldin. Her sayfası hikmetli Marifetname'msin Siirt, hoş geldin. Karadeniz seni takar, zümrüt diye sinesine Sinop, hoş geldin. Aşık Veysel'in sazını çaldığı, alimler, şairler şehri Sivas, hoş geldin. Şanına, ceylanına, bağrında yatan Peygamberlerine kurban Şanlıurfa, hoş geldin. Hazreti Nuh'un şehri, Mem u Zin'in aşkı Şırnak, hoş geldin. Sen ki fetihler ufkusun, Marmara'nın incisisin Tekirdağ, hoş geldin. Kendisi bir bağ içinde, bizim gönlümüz onun içinde Tokat, hoş geldin. Tabiatına doyulmaz, insanına doyulmaz, tadına doyulmaz Trabzon, hoş geldin. Bin bir güzelliğin cem olup adını verdiği şehir Tunceli, hoş geldin. Elleri sevda dokuyan, efesi dünyaya meydan okuyan Uşak, hoş geldin.

Gölüyle, tarihiyle, sarsılsa da hep ayağa kalkan azmiyle Van, hoş geldin. Bin bir rengin yuvası, güzellikler ovası Yalova, hoş geldin. Harmanı esen, yiğidi yaman, yüreği sağlam Bozok diyarı Yozgat, hoş geldin. Kara kaşları ferman yazdıran emek şehri Zonguldak, hoş geldin."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında 81 ili tek tek selamladı - Son Dakika


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