Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep, Iğdır il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa konusuna ilişkin, "Bu anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir." dedi.

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep, Iğdır il kongrelerine parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Önceki günkü Kabine Toplantısı'nın ardından diğer pek çok hususla birlikte ekonomiyle ilgili de kapsamlı değerlendirmeler yaptığını, rakamlar verdiğini anımsatan Erdoğan, hem bugüne kadar yaptıklarını hem de bundan sonra yapacaklarını milletle paylaştıklarını belirtti.

"Dün CHP'nin başındaki zat çıktı, yine tamamı yalan, tamamı yanlış, saptırma olan ithamlarla bu hakikatleri gölgelemeye çalıştı." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halbuki kendisinin bu hezeyanları ortaya saçtığı saatlerde, ocak ayı ihracatımızın 15 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığının müjdesi milletimize paylaşılıyordu. Çiftçilerimize destek ödemesi yapılmadığını söyleyen bu zat, geçen yıl yapılan 22 milyar liralık destek ödemelerini, bu yıl yapılacak 24 milyar liralık destek ödemelerini yok sayıyor. Kulağı var ama duymuyor, gözü var ama görmüyor. Zira bu zatın, bu adamcağızın kalbi mühürlenmiş. Bu zat, Türkiye'nin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri olarak yurt dışından aldığı buğdayı ve diğer ürünleri işleyip küresel düzeyde sattığını görmek istemiyor. Ülkemizin tarımsal üretiminin kendi ihtiyacını karşılamaya yettiğini kavramakta zorlanan bu zat, geçen yıl bitkisel üretimimizin 124 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını bilmiyor."

Erdoğan, çiftçiye ekmesi, biçmesi, üretmesi için her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da daha fazlasıyla vereceklerini, görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, söylemeyen dillere diyecek sözlerinin olmadığını söyledi.

"Arkadaşlarımız bu zatın iddialarının her birine tek tek cevaplarını vermişlerdir, vereceklerdir." diyen Erdoğan, milletin sağlıktan sanayiye, tarımdan eğitime kadar her alanda neler yaptıklarını, hangi yatırımları gerçekleştirdiklerini, hangi hizmetleri verdiklerini bizzat yaşayarak gördüğünü vurguladı.

"Ateşi suyla, yalanı da hakikatle söndürebiliriz"

Kendilerini anlatmadıkları her yerde yalan ve iftira furyasının alıp başını gittiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlerden, son 18 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize getirdiğimiz her hizmeti bıkmadan, usanmadan farklı yönleriyle sürekli anlatmanızı istiyorum. Ateşi suyla, yalanı da hakikatle söndürebiliriz. Seçim gününe kadar hep birlikte sahada adım atmadık tek karış yer, elini sıkmadık, hatırını sormadık, gönlünü kazanmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayana kadar çalışacak, koşturacağız. Bu konuda il başkanlarımızdan mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize kadar, teşkilatlarımızın tüm mensuplarına önemli görevler düşüyor. Sizlere güveniyor ve bizi mahcup etmeyeceğinize inanıyorum."

Yeni anayasa

Önceki gün hukuk ekonomi reformlarıyla ilgili hazırlıklar konusunda milleti bilgilendirirken aynı zamanda yeni sivil bir anayasa ihtiyacını tartışmanın da vaktinin geldiğini söylediklerini anımsatan Erdoğan, "Bu anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Değiştirile değiştirile iç bütünlüğünü ve tutarlılığını kaybeden mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak, Türkiye'nin önünde 2053'e kadar uzanacak engin ufuklar açacaktır. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Elbette böylesine kapsamlı bir çalışma, ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine, olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları, herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Yeni anayasa sürecinin dünyanın ve bölgenin son yıllarda geçirdiği büyük değişimlerin ülkemizin önünde açtığı fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştıracak bir yönü olacağına da inanıyorum."

"Bize 1 adım gelene 5 adım, 10 adım gitmekte tereddüt etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin tarihi boyunca hep değişimlerin gerisinden gitmek yerine değişimlerin önünü açan, değişime öncülük eden bir anlayışla hareket ettiğini dile getirdi.

Bugün de aynı şekilde yollarına devam ettiklerini, siyaseti polemik tuzağı olmaktan çıkartıp hizmet yarışı haline dönüştürmekte, ahlaki ve ilkeli temelini güçlendirmekte kararlı olduklarını anlatan Erdoğan, bunun için iktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünün hatırdan çıkarılmaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirebilmesinin zor olduğunu gördük. Hiç değilse bundan sonra karşımızda gerçekten Türkiye'nin partisi gibi davranan, yerli ve milli olabilmeyi başaran, sorunun değil, çözümün parçası olan bir ana muhalefet görebilmeyi umut ediyoruz. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir parti olarak böyle bir gelişmeden ancak mutluluk duyarız. Bunun bizim değil, milletimizin talebi olduğunu da özellikle belirtmek isteriz. Yapılan reformların, demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisi haline dönüşmesini, ülkemizin elde ettiği kazanımların sürekli ileriye taşınmasını da ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize 1 adım gelene 5 adım, 10 adım gitmekte, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ne gerekiyorsa yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı büyük fırsatı tarihi bir zafere dönüştürme mücadelemizde yanımızda yer alacak herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açıktır."

Kongrelerden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından "Rabia" işareti yaparak, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dedi. Erdoğan'ın sözlerini, canlı olarak bağlandığı kongredekiler de tekrarladı.

Kongrelerde söz alan il yönetimlerinden isimler de Erdoğan'a "sevgi ve selamlarını" iletti. AK Parti kongrelerine, eski il yöneticileri ile MHP'den temsilciler de katıldı.

Bilecik Kongresinde söz alan İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayarak, "Bilecik gençliği Ayasofya gençliğidir, Bilecik gençliği Mescid-i Aksa gençliğidir, Bilecik gençliği olarak 2023 hedeflerinde sizin arkanızda alnı ak, başı dik yürümeye, koşmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bizim gençlerimiz polisine saldıran değil, bizim gençlerimiz kendisine gelenlerin kendisinde hayat bulduğu bir gençliktir. Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi LGBT'ci, şucu, bucu değil, polisine saldıran değil, tam aksine tüm polisiyle beraber el ele, dimdik yoluna devam eden bir gençlik. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum." karşılığını verdi.

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