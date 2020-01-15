Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın,... - Son Dakika

Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın,...

6 saat önce

Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır.

Erdoğan:

Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır."

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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