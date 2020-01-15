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Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın,...
6 saat önce
Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır."
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